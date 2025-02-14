Российское правительство одобрило проект ОЭЗ «Новосибирск»

Межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) одобрила создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Новосибирск». Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ по итогам заседания группы под председательством вице-премьера Александра Новака.

ОЭЗ «Новосибирск» — частный проект. Он реализуется на площадке в 406 га рядом с аэропортом Толмачёво и промышленно-логистическим парком. Строительством инфраструктуры занимается ООО «Северный парк развитие». Якорным резидентом ОЭЗ станет транспортно-логистический центр «Сибирский».

По данным Минэкономразвития РФ, на первом этапе создания ОЭЗ в Новосибирской области заявлены пять проектов на сумму инвестиций 9,2 млрд руб.

Валерий Лавский