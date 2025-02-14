ЛДПР предложила ввести выплаты за долгий брак

ЛДПР подготовила законопроект о денежных выплатах семейным парам, которые состоят в официальном браке не менее 30 лет. Инициативу внесут в Госдуму сегодня, 14 февраля, сообщает «Российская газета».

Проект закона предполагает выплаты к официальным юбилеям свадеб: за 30-летие совместной жизни — 30 тыс. руб., за 40 лет брака — 40 тыс. руб., за 60 лет — 60 тыс. руб., за 70-летнюю годовщину — 70 тыс. руб.

Установленные выплаты предлагается ежегодно индексировать. Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах с тяжелыми климатическими условиями, выплаты будут повышать на районный коэффициент.

Сейчас единовременные выплаты к юбилеям совместной жизни введены в 19 российских регионах, а также в нескольких городах. В ЛДПР считают, что «крепкие семейные союзы нужно поддерживать на государственном уровне». Законопроект должен вступить в силу с января 2026 года.

В августе прошлого года правительство не поддержало предложенный ЛДПР проект закона, предлагавший на федеральном уровне закрепить выплаты семейным парам, которые состоят в браке 20 лет и более. Власти сочли инициативу недоработанной, и фракция пообещала внести в нее поправки.

О мерах поддержки семей в России — в материале «Ъ» «Пропагандой и рублем».