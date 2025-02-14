«Ростелеком» оценил ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море

Кабель «Ростелекома» (MOEX: RTKM) в Балтийском море был поврежден в двух местах, рассказал президент компании Михаил Осеевский. По его словам, ущерб составил несколько десятков миллионов рублей.

«Там есть одна непонятная часть, что кабель был поврежден в двух местах на расстоянии 40 км. Это вызывает много вопросов и необычная ситуация»,— заявил глава «Ростелекома» на площадке Недели российского бизнеса (цитата по «РИА Новости»).

Кабель проходит от Кингисеппа до Калининграда. О повреждении кабеля стало известно 8 февраля, тогда же российское судно «Сивуч» приступило к его восстановлению. Поврежденные участки находились в исключительной экономической зоне Финляндии. 13 февраля «Ростелеком» завершил восстановительные работы. По версии компании, кабель повредил якорь иностранного судна.

Несколько инцидентов с повреждением кабелей произошло в Балтийском море в конце 2024 года. В ноябре был поврежден кабель между Швецией и Литвой. В декабре повреждения получили кабель EstLink2 между Финляндией и Эстонией и еще четыре кабеля, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией.

Подробности — в материале «Ъ» «Порвали кабель».