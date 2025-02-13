«Ростелеком» назвал причину обрыва кабеля связи в Балтийском море

ПАО «Ростелеком» завершило восстановительные работы на подводном кабеле в Балтийском море. По данным компании, кабель повредил якорь иностранного судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fleetphoto.ru Фото: fleetphoto.ru

Кабель проходит от Кингисеппа до Калининграда. «Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью Российской Федерации, восстановлена в полном объеме»,— сообщила пресс-служба компании. Поврежденные участки находились в 40 км друг от друга в исключительной экономической зоне Финляндии.

О повреждении кабеля стало известно 8 февраля, тогда же российское судно «Сивуч» приступило к его восстановлению. Для этого его оснастили генератором повышенной мощности, лебедками и другими устройствами. Восстановление проводили в «крайне стесненных» условиях, чтобы не повредить чужую подводную инфраструктуру. Работу осложняли высокие волны и ледяной дождь со снегом.

В конце прошлого года в Балтийском море произошла серия повреждений кабелей. В ноябре был поврежден кабель между Швецией и Литвой. В декабре повреждения получили кабель EstLink2 между Финляндией и Эстонией и еще четыре телекоммуникационных кабеля, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Порвали кабель».