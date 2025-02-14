Зеленоглазый змей на колесах

Совместное творение Bvlgari Х MB&F Serpenti неожиданно объединило дизайн Serpenti римского ювелирно-часового дома со сложной механикой женевской марки MB&F.

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Часы-«змейки» Serpenti — самая известная среди всех линий дома, рожденная еще в 1948 году. «Это наш автограф»,— говорит Фабрицио Буонамасса, шеф часового дизайна Bvlgari. Римская марка холит и лелеет змеек, добавляя им драгоценностей и сложностей. Если раньше речь шла в основном об украшениях, то с недавних пор Serpenti получают специальные часовые механизмы. Serpenti Seduttori Tourbillon были среди первых в мире миниатюрных женских ювелирных часов с турбийоном. Три года назад дом показал один из самых маленьких в мире механизмов с ручным заводом — BVL100 Piccolissimo, специально разработанный для высокоювелирных Serpenti, в которых раньше устанавливали кварцевые калибры. На январской LVMH Watch Week «змейки» получили автоматический механизм BVS100 Lady Solotempo. Новые Bvlgari Х MB&F Serpenti продолжают «механизацию» змеек, но еще более решительно и эффектно. Это совместная работа Фабрицио Буонамассы с креативной и харизматичной маркой MB&F, созданной в 2005 году в Женеве Максимилианом Бюссером.

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Часовщики Бюссера и команда Bvlgari уже работали вместе над MB&F X Bvlgari LM FlyingT Allegra с центральным «парящим» (скрытого крепления) турбийоном. Тогда ювелиры Bvlgari продемонстрировали свое искусство на одной из знаковых моделей Бюссера. Теперь, наоборот, часовщиков MB&F позвали, чтобы дать новый образ и механизм самой известной линии римлян.

Вторая неожиданность заключается в том, что впервые Serpenti адресованы не только женщинам, но и мужчинам — коллекционерам сложных и необычных часов. По словам Фабрицио Буонамассы, процесс разработки потребовал сотен эскизов и десятков 3D-моделей для достижения идеальной формы корпуса. Не менее сложной оказалась и работа часовщиков. «Я никогда не видел часового механизма, выполненного с таким вниманием к деталям»,— говорит выдающийся часовой дизайнер.

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Мануфактурный механизм с ручным заводом, разработанный MB&F, создан с учетом формы змеиной головы. Здесь, как и в бюссеровских HM10 Bulldog, послуживших отправной точкой для разработки, время указывают два вращающихся купола. На сей раз они изображают глаза змеи: левый купол делает полный оборот за 12 часов, правый — за 60 минут. В центре конструкции располагается нечто вроде змеиного «мозга» — парящее колесо баланса, подвешенное к трехмерному мосту с выгравированными логотипами обеих марок. Механизм в духе «часовых машин» Бюссера полностью открыт взгляду. Корпус, напоминающий не только голову змеи, но и кабину самолета или гоночного автомобиля, включает пять сапфировых стекол. Каждое из них было сложно не только изготовить, но и закрепить, учитывая изгибы корпуса (его габариты: 53x39x18 мм).

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Форма змеиной головы недаром сравнима с формой автомобильного кузова: Фабрицио Буонамасса пришел в часовую индустрию из автомобильной и провел немало времени в дизайнерском центре марки Alfa Romeo. В 2023 году он создал для чемпионата по виртуальным автогонкам Gran Turismo World Series концептуальный болид Aluminium Vision GT в стиле часов Bvlgari Aluminium X Gran Turismo. Теперь он использовал классическую форму «змейки» для хайтечной скульптуры на тему автомобильного дизайна. Части корпуса напоминают колеса (две заводные коронки) и фонарь пилота.

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Как объясняет Фабрицио, кроме удовольствия от создания такого удивительного объекта, которое разделили оба участника, цель была более масштабной. Он хотел показать, как может со временем измениться Serpenti. Впервые это не только украшение в духе Bvlgari, но и сложное техническое устройство, демонстрирующее эстетику и мастерство MB&F. Возможно, это только начало разработки новой серии «змеев» в дополнение к «змейкам»: мужчины давно завидовали женщинам, носившим культовую модель дома.

Работа оказалась и примером того, как легко теперь организовать дистанционное сотрудничество. За время пандемии часовые марки научились работать в общем облаке. Проект, связавший Невшатель (где работает Фабрицио), Женеву (где создаются механизмы MB&F) и Дубай (где теперь регулярно обитает Бюссер), демонстрирует каждого из участников с самой лучшей стороны.

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«Фабрицио Буонамасса, без сомнения, один из величайших часовых дизайнеров и к тому же один из самых приятных людей в этой индустрии,— говорит Максимилиан Бюссер.— В начале 2022 года я получил от Фабрицио сообщение: "У меня есть идея, позвони мне", и уже тогда я был готов сказать "да", какой бы ни была эта идея. Через несколько минут на телефон пришли несколько эскизов безумных механических Serpenti... и вот только этим утром, спустя три года и на следующий день после запуска, я начинаю отходить от этого чувства восторга. Grazie mille, Фабрицио!»

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Конечно, таких часов не может быть много. Bvlgari X MB&F Serpenti выходят ограниченной серией по 33 экземпляра в 3 вариантах: сталь с черным PVD-покрытием и красными указателями-«глазами»; титан с синими «глазами»; розовое золото с зелеными «глазами». Стоимость в зависимости от материала: от €140 тыс. до €161 тыс.

Алексей Тарханов