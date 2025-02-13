Петербурженка попала в больницу из-за пожара на улице Рихарда Зорге

Жительница Санкт-Петербурга госпитализирована в результате квартирного пожара в Красносельском районе. Возгорание потушили до прибытия спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Вызов по пожару поступил в 19:27. В двухкомнатной квартире дома 12 по улице Рихарда Зорге огонь возник в одной из комнат. Площадь возгорания составила 0,5 кв. метров.

К месту происшествия отправились 15 специалистов, однако пожар был потушен до их прибытия. В медучреждение доставили одну пострадавшую.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что семь человек были эвакуированы из-за пожара в здании «Василеостровских бань».

Татьяна Титаева