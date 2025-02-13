Пенсионерка погибла под колесами грузового поезда в Ленобласти

Грузовой поезд насмерть сбил 80-летнюю жительницу Ленинградской области. Происшествие с летальным исходом случилось на Северном переезде в городе Лодейное Поле, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Наезд на пенсионерку был совершен 12 февраля. Сотрудники транспортной полиции выяснили, что погибшая переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом.

Машинист поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но эти действия не помогли избежать трагедии. Жительница Ленобласти получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что электричка сообщением Малая Вишера – Петербург сошла с рельсов на станции Ушаки.

Татьяна Титаева