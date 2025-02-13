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Электричка сообщением Малая Вишера – Петербург сошла с рельсов на станции Ушаки

Утром 13 февраля на станции Ушаки сошла с рельсов одна колесная пара четвертого вагона электрички сообщением Малая Вишера – Петербург, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД). Движение на участке не прерывалось.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Пассажиров электропоезда №6504 пересадят в электропоезд №6506, следующий из Любани в город на Неве. Отправка запланирована на 11:11. В ОЖД уже создан оперативный штаб для координации ликвидаций происшествия.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что электричка из Выборга в Петербург насмерть сбила женщину на ж/д перегоне 6 км 7-го пикета Шувалово — Ланская.

Андрей Маркелов

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