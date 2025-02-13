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В аэропорту Сочи сняли ограничения

В 20:07 13 февраля в аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Уточняется, что во время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились девять самолетов, выполнявших рейсы в Сочи. Сотрудники аэропорта, экипажи воздушных судов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В соцсетях появилась информация о том, что Сочи пытались атаковать ВСУ. Ряд Telegram-каналов сообщил, что силы российской ПВО сбили два беспилотника: один над морем, второй — в небе над городом, однако официального подтверждения этой информации нет. Сообщений о каких-либо пострадавших и разрушениях не поступало.

Вячеслав Рыжков

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