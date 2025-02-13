В 20:07 13 февраля в аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Уточняется, что во время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились девять самолетов, выполнявших рейсы в Сочи. Сотрудники аэропорта, экипажи воздушных судов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В соцсетях появилась информация о том, что Сочи пытались атаковать ВСУ. Ряд Telegram-каналов сообщил, что силы российской ПВО сбили два беспилотника: один над морем, второй — в небе над городом, однако официального подтверждения этой информации нет. Сообщений о каких-либо пострадавших и разрушениях не поступало.

Вячеслав Рыжков