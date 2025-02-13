В аэропорту Сочи для обеспечения безопасности ввели ограничения на полеты
Вечером в четверг, 13 февраля, в аэропорту Сочи ввели ограничения работы. Мера предпринята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Аэропорт курорта временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Причины введения ограничений не уточняются.