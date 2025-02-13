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В аэропорту Сочи для обеспечения безопасности ввели ограничения на полеты

Вечером в четверг, 13 февраля, в аэропорту Сочи ввели ограничения работы. Мера предпринята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Аэропорт курорта временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Причины введения ограничений не уточняются.

Вячеслав Рыжков

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