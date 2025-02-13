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СКА закончил матч КХЛ с казахстанским «Барысом» со счетом 5:2

Хоккейный клуб СКА 13 февраля вышел на лед Нового ледового дворца в Астане с командой «Барыс» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Игра закончилась победой гостей со счетом 5:2.

Первая шайба была заброшена Батырланом Муратовым в ворота СКА на 12-й минуте. Далее петербургские хоккеисты перешли к активным атакам. На 17-й и 18-й минутах забили Михаил Воробьев и Сергей Сапего.

Во втором периоде отличился лишь Михаил Григоренко. Уже в третьем «Барыс» оформил гол, шайбу в ворота оппонента на 44-й минуте отправил Никита Сетдиков. Далее отрыв увеличили хоккеисты СКА Марат Хайруллин и Григорий Кузьмин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что встреча СКА с московским «Динамо» на «ВТБ Арене» закончилась победой хозяев льда.

Татьяна Титаева

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