Встреча СКА с московским «Динамо» на «ВТБ Арене» закончилась победой хозяев льда

Хоккейный клуб СКА потерпел поражение в матче КХЛ с «Динамо» (Москва), который прошел 11 февраля на «ВТБ Арене». Команда из Петербурга проиграла хозяевам со счетом 3:1.

В ворота петербургского клуба в первом периоде забил Никита Буруянов. Далее динамовцы Седрик Пакетт и Артем Чернов увеличили отрыв от соперников.

Лишь в третьем периоде СКА оформил первый гол. Ворота «Динамо» поразил Илья Карпухин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что хоккеисты СКА обыграли в матче чемпионата КХЛ «Витязь» на его площадке 4:2.

Татьяна Титаева