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За пять лет в Сочи на 10% выросло количество жителей с мочекаменной болезнью

За последние пять лет в Сочи зарегистрировано на 10% больше случаев мочекаменной болезни (МКБ). Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2024 году медики выявили МКБ у 4,4 тыс. горожан, в то время как в 2019 году этот показатель составил 4 тыс. Эксперты связывают рост заболеваемости с миграционным приростом населения. Каждый год в Сочи переезжают на постоянное место жительства около 10–15 тыс. человек.

В ведомстве подчеркнули, что рост количества зарегистрированных случаев МКБ обусловлен совершенствованием методов диагностики и повышением доступности медицинской помощи. Кроме того, эксперты связывают увеличение показателя с работой по информированию населения о важности своевременного обращения за медицинской помощью.

Алина Зорина

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