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Жители Таганрога частично остались без отопления

В Таганроге на котельной по ул. Заводская, 1 из-за коммунальной аварии часть жителей осталась без отопления вечером 12 февраля. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Ремонтные бригады МУП «Городское хозяйство» работали над устранением неисправности в течение дня, но после запуска котельной в 18:00 была выявлена новая поломка на другом котле.

Ремонтные работы продолжаются и будут вестись до полного устранения аварийной ситуации.

Снежана Стодольская

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