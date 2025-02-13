Жители Таганрога частично остались без отопления

В Таганроге на котельной по ул. Заводская, 1 из-за коммунальной аварии часть жителей осталась без отопления вечером 12 февраля. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Ремонтные бригады МУП «Городское хозяйство» работали над устранением неисправности в течение дня, но после запуска котельной в 18:00 была выявлена новая поломка на другом котле.

Ремонтные работы продолжаются и будут вестись до полного устранения аварийной ситуации.

Снежана Стодольская