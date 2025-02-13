Глава «Росатома» встретился с президентом Сербии

Глава «Росатома» Алексей Лихачев провел встречу с сербским президентом Александром Вучичем в Белграде. Они обсудили применение ядерных технологий в энергетике, развитие совместных проектов и подготовку сербских кадров по атомным специальностям в российских вузах.

В переговорах также участвовали председатель правительства Сербии Милош Вучевич и зампред правительства Александр Вулин, сообщила пресс-служба «Росатома».

«Прекрасная встреча с генеральным директором “Росатома” Алексеем Лихачевым, с которым я обсудил темы стратегического значения, в том числе сотрудничество в сфере энергетической и ядерной безопасности. Мы также обсудили ключевые геополитические вопросы, подчеркнув важность стабильности, мира и диалога в международных отношениях»,— написал господин Вучич на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В январе, подводя внешнеполитические итоги 2024 года, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о заинтересованности Москвы в том, чтобы отношения с Сербией опирались на интересы обоих государств, в том числе в энергетической сфере. Россия и Сербия имеют тесные связи в этой области. Так, 50% акций сербской компании NIS принадлежат российской «Газпром нефти», 6,5% — «Газпрому». Под американские санкции NIS и «Газпром нефть» попали 10 января. На прошлой неделе президент Сербии Вучич сообщил, что США отказались отсрочить введенные против NIS санкции.