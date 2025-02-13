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Коммерсантъ FM
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«Хороший капиталистический подход»

Дмитрий Дризе — об ответе Владимира Зеленского Дональду Трампу

«Ни слова об Украине без Украины»,— Владимир Зеленский прокомментировал телефонные переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным и с ним лично. Условие украинского лидера: сначала его встреча с президентом США, затем по ее результатам возможен выход на переговоры с Россией. В этом процессе должны принять участие европейские представители. В Кремле заявили, что начали подготовку рабочих групп для контактов с администрацией Белого дома. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает воздержаться от поспешных выводов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский несколько сумбурно прокомментировал свой телефонный разговор с Дональдом Трампом и то, как он намерен на все это реагировать. По словам украинского президента, для него главный приоритет остается прежним — никаких переговоров о судьбе Украины без Украины. Именно такой формат, как считается, продвигает Москва. У Киева есть встречные условия: сначала саммит Трамп—Зеленский, детальное обсуждение американского мирного плана и только потом разговор с Россией при непременном участии европейских партнеров. Владимир Александрович в целом остался доволен общением с американским коллегой, хотя на этот счет можно и поспорить.

Тем не менее, помимо всего прочего, обсуждали совместное производство современных дронов. Другой интересный момент — визит в страну министра финансов США Скотта Бессента. СМИ сообщили, что Зеленский чуть ли не демонстративно отказался подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве с Соединенными Штатами. Как известно, главное в этом документе — разработка американскими компаниями украинских месторождений полезных ископаемых. Как заявил сам высокий гость, он привез проект договора для ознакомления.

Реакция политиков на телефонный разговор Путина и Трампа

Подписание планируется в торжественной обстановке на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится несколькими днями позже. И подписано это все будет самим же Зеленским и, скорее всего, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, с которым у них запланирована встреча. Это событие даст возможность Вашингтону продолжить оказывать материальную помощь Украине и ее народу. По крайней мере, об этом заявил министр Бессент в ходе своего визита в Киев. Так что тезис о том, что Трамп оставит Украину без поддержки, звучит несколько преждевременно. Ибо это уже не слова, а документ, где черным по белому прописано «ископаемые против денег», на которые, к слову сказать, вполне можно купить и оружие у той же Америки.

Дмитрий Дризе — об итогах телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа

Дмитрий Дризе — об итогах телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа

Тогда как с Россией ни о чем конкретном речь не шла, там пока одни лишь намерения и красивые слова. Хотя, конечно, экономическое соглашение еще нужно подписать, но в целом в нынешней ситуации логично прислушиваться к словам чиновников-профессионалов. Они, в отличие от политиков, выполняют конкретные поставленные задачи и могут что-то сказать по существу, а не отвечать вопросом на вопрос.

Можно сделать один большой вывод: когда дело касается прибылей, команда Трампа вполне способна сработать оперативно, дабы опередить конкурентов, и отойти от какой-то риторики, красивых слов и жестких заявлений.

Когда ты с деньгами, тогда есть ясность, и можно переходить к политической части, это как бы опора для предстоящих контактов. Хороший капиталистический подход. Циничный, конечно, но ничего уж тут не поделаешь, в такое время живем.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе

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