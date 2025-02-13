Россотрудничество: Кишинев не уведомлял МИД РФ о закрытии Русского дома

В МИД РФ не поступало официальных уведомлений от молдавских властей о закрытии Российского центра науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе. Об этом в четверг заявили в Россотрудничестве.

«Официальной информации о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе в МИД России не поступало»,— приводит комментарий Россотрудничества агентство ТАСС.

Сегодня, 13 февраля, в МИД Молдавии заявили, что закроют Российский информационно-культурный центр в Кишиневе. Как пояснили в ведомстве, решение было принято в ответ на предполагаемое нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Молдавии.

Ранее в Кишиневе расценили падение двух БПЛА вблизи молдавских городов в ночь на 13 февраля как «нарушение суверенитета» и «угрозу миру и безопасности в регионе». Там утверждают, что беспилотники были запущены с российской стороны. «В ответ на эти вызовы Министерство иностранных дел приняло решение об одностороннем прекращении действия межправительственного молдавско-российского соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году»,— сообщили позже в молдавском дипведомстве.

На прошлой неделе о закрытии Русского дома в Баку сообщили власти Азербайджана. Они объяснили свое решение наличием у Россотрудничества проблем с регистрацией Российского центра науки и культуры.

Анастасия Домбицкая