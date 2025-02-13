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В Казани улицу Фучика частично перекроют до 13 июня из-за строительства метро

В Казани на улице Юлиуса Фучика частично будет ограничено движение транспорта. Вводимые ограничения связаны со строительством первого участка второй линии метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Проезжая часть будет перекрыта с 17 февраля по 13 июня на участке от здания № 7 на улице Сафиуллина до улицы Кул Гали.

Ранее сообщалось, что на строительство первого участка второй линии казанского метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова» выделили еще 555,4 млн руб.

Артём Дергунов

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