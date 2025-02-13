Глава Пентагона и министр обороны ФРГ обсудили урегулирование на Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны ФРГ Борис Писториус обсудили урегулирование российско-украинского конфликта на полях заседания в формате «Рамштайн» в Брюсселе 12 января. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Пентагона. Оба лидера высказались в поддержку дипломатического решения конфликта и условились укреплять безопасность европейского континента, уточняется в заявлении американской администрации.

«Министр обороны (США Пит Хегсет.— "Ъ") и министр (обороны ФРГ Борис Писториус.— "Ъ") обсудили поддержку дипломатических усилий по достижению прочного мира на Украине, необходимость европейского лидерства в вопросах континентальной безопасности и тесную дружбу между немецким народом и военнослужащими США и их семьями в Германии»,— говорится в официальном заявлении Пентагона.

Оба лидера подтвердили, что для достижения долгосрочных целей Европы в области обороны и сдерживания необходимо уделять пристальное внимание расходам союзников на оборону. Речь идет о достижении целевого показателя расходов, который должен отвечать требованиям стратегической обстановки, сообщается в заявлении.

12 февраля в Брюсселе прошло заседание контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», на котором впервые в истории вместо Вашингтона председательствовал Лондон. Как писал «Ъ», в ходе переговоров наметился новый вектор в вопросах оказания помощи Украине. В преддверии встречи глава Минобороны США Пит Хегсет также послал союзникам сигнал о том, что новая администрация США рассчитывает на укрепление военной мощи Североатлантического альянса. Конкретные меры по усилению альянса министры обороны НАТО обсудят на переговорах 13 февраля.

В начале февраля генсек НАТО Марк Рютте анонсировал увеличение целевого показателя по расходам на оборону. По словам генсека, он будет утвержден позднее в 2025 году и «значительно» превысит нынешние 2% ВВП. Цель в 2% от ВВП не соответствует текущим реалиям, отмечал господин Рютте. Окончательную цифру могут согласовать на саммите Североатлантического альянса летом в Гааге.

Подробнее об итогах заседания контактной группы по обороне Украины — в материале «Ъ» «"Рамштайн" меняет припев».

Анастасия Домбицкая