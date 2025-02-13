Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Пентагона и министр обороны ФРГ обсудили урегулирование на Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны ФРГ Борис Писториус обсудили урегулирование российско-украинского конфликта на полях заседания в формате «Рамштайн» в Брюсселе 12 января. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Пентагона. Оба лидера высказались в поддержку дипломатического решения конфликта и условились укреплять безопасность европейского континента, уточняется в заявлении американской администрации.

«Министр обороны (США Пит Хегсет.— "Ъ") и министр (обороны ФРГ Борис Писториус.— "Ъ") обсудили поддержку дипломатических усилий по достижению прочного мира на Украине, необходимость европейского лидерства в вопросах континентальной безопасности и тесную дружбу между немецким народом и военнослужащими США и их семьями в Германии»,— говорится в официальном заявлении Пентагона.

Оба лидера подтвердили, что для достижения долгосрочных целей Европы в области обороны и сдерживания необходимо уделять пристальное внимание расходам союзников на оборону. Речь идет о достижении целевого показателя расходов, который должен отвечать требованиям стратегической обстановки, сообщается в заявлении.

12 февраля в Брюсселе прошло заседание контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», на котором впервые в истории вместо Вашингтона председательствовал Лондон. Как писал «Ъ», в ходе переговоров наметился новый вектор в вопросах оказания помощи Украине. В преддверии встречи глава Минобороны США Пит Хегсет также послал союзникам сигнал о том, что новая администрация США рассчитывает на укрепление военной мощи Североатлантического альянса. Конкретные меры по усилению альянса министры обороны НАТО обсудят на переговорах 13 февраля.

В начале февраля генсек НАТО Марк Рютте анонсировал увеличение целевого показателя по расходам на оборону. По словам генсека, он будет утвержден позднее в 2025 году и «значительно» превысит нынешние 2% ВВП. Цель в 2% от ВВП не соответствует текущим реалиям, отмечал господин Рютте. Окончательную цифру могут согласовать на саммите Североатлантического альянса летом в Гааге.

Подробнее об итогах заседания контактной группы по обороне Украины — в материале «Ъ» «"Рамштайн" меняет припев».

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...