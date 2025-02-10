Лопнувшую трубу на проспекте Ветеранов починили раньше срока

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с 13-часовым опережением завершили ремонт лопнувшей трубы у дома 78 по проспекту Ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба компании 10 февраля. Раннему завершению работ поспособствовало то, что сотрудники организации своевременно отключили трубопровод и откачали теплоноситель, что позволило свести проблемы к минимуму.

Около двух часов ночи на трубопроводе завершили сварочные работы. Обновленный пятиметровый участок трубы прошел необходимую диагностику и был поставлен на заполнение горячей водой. К половине шестого утра тепло вернули в близлежащие дома в полном объеме. К работам привлекали три аварийно-ремонтные бригады.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Теплосеть СПб» реконструировала 1,6 тыс. трубопроводов в Московском районе.

Андрей Маркелов