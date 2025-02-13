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«Курскавтодор» ищет подрядчика для ремонта 18 км автодороги за 707,8 млн рублей

Областное казенное учреждение «Курскавтодор» ищет подрядчика для ремонта участка автодороги «"Курск — Борисоглебск" — Касторное — граница Липецкой области» в Горшеченском и Касторенском районах Курской области. Начальная цена контракта на ремонт 18 км автодороги — 707,8 млн руб. Подведение итогов торгов в форме открытого конкурса намечено на 6 марта.

Согласно техзаданию, дорожное покрытие должно быть рассчитано на скоростной режим 100 км/ч. Начать работы подрядчику нужно не раньше 1 января 2026 года, а завершить — до 30 октября 2026-го.

Отметим, что недавно «Курскавтодор» провел конкурс на ремонт участка длиной 5 км той же автодороги. Начальная цена контракта составляла 222,5 млн руб., победитель торгов, чье имя пока не раскрывается, снижать ее не стал. Приступить к работам на этом участке дороги будет необходимо с даты заключения контракта, а сдать объект — до 30 октября 2025 года.

Мария Старикова

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