На ремонт автодороги в Курской области выделяют 222,5 млн рублей
Областное учреждение «Курскавтодор» объявило конкурс на ремонт участка длиной 5 км автодороги «"Курск — Борисоглебск" — Касторное — граница Липецкой области» в Касторенском районе Курской области. Начальная цена контракта составляет 222,5 млн руб. Средства выделят из регионального бюджета. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно материалам закупки, подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы, фрезерование асфальтобетонного покрытия, проложить дорожное полотно с помощью холодного ресайклинга, установить дорожные знаки и сигнальные столбики, укрепить обочины. Приступить к работам необходимо с даты заключения контракта, а сдать объект — до 30 октября 2025 года. В зависимости от вида работ гарантия составит от одного года до десяти лет.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 12 февраля, итоги подведут 14 февраля.
В середине января стало известно, что ООО «Суджанское дорожно-ремонтное строительное управление №2» заключило контракт на ремонт участка федеральной трассы в Курской области за 445,7 млн руб.