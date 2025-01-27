На ремонт автодороги в Курской области выделяют 222,5 млн рублей

Областное учреждение «Курскавтодор» объявило конкурс на ремонт участка длиной 5 км автодороги «"Курск — Борисоглебск" — Касторное — граница Липецкой области» в Касторенском районе Курской области. Начальная цена контракта составляет 222,5 млн руб. Средства выделят из регионального бюджета. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам закупки, подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы, фрезерование асфальтобетонного покрытия, проложить дорожное полотно с помощью холодного ресайклинга, установить дорожные знаки и сигнальные столбики, укрепить обочины. Приступить к работам необходимо с даты заключения контракта, а сдать объект — до 30 октября 2025 года. В зависимости от вида работ гарантия составит от одного года до десяти лет.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 12 февраля, итоги подведут 14 февраля.

В середине января стало известно, что ООО «Суджанское дорожно-ремонтное строительное управление №2» заключило контракт на ремонт участка федеральной трассы в Курской области за 445,7 млн руб.

Анастасия Колпачева