Синоптики не ожидают маловодья на Верхней Волге из-за бесснежной зимы

Весенний паводок 2025 года будет близким к норме. Прогноз опубликовал Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыбинская ГЭС

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Рыбинская ГЭС

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что руководитель лесного отдела Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко предупредил о возможной засухе в регионе из-за бесснежной зимы. Недостаток воды может повлиять на уровни водохранилищ Верхней Волги, от которого зависит навигация туристических теплоходов. Однако синоптики пока не ожидают серьезных отклонений от нормы. Ярославский ЦГМС опубликовал предварительный прогноз весеннего половодья и дождевых паводков во втором квартале 2025 года.

«На реках Ярославской области по предварительным оценкам максимальные уровни воды ожидаются около нормы. В результате проведенного анализа можно предварительно ожидать, что суммарный приток воды к водохранилищам Волжско-Камского каскада будет близким к норме»,— говорится в предварительном прогнозе Ярославского ЦГМС.

Речь идет об Иваньковском, Угличском и Рыбинском водохранилищах. Регулирование уровней водохранилищ занимается Федеральное агентство водных ресурсов на основании прогнозов синоптиков с учетом интересов судоходства.