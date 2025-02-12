Ярославскую область может ждать засуха
В Ярославской области возможна засуха из-за сухой осени и бесснежной зимы. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на руководителя лесного отдела ассоциации по охране окружающей среды «Охрана природы», кандидата биологических наук Алексея Ярошенко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Конечно, многое будет зависеть от количества осадков весной и летом, но риск катастрофической засухи очень высок. Если говорить о Ярославской области и вообще о Верхневолжье, то главными последствиями такой засухи могут стать катастрофические ландшафтные пожары (в том числе торфяные и лесные), неурожай, вспышки численности разнообразных вредителей и болезней лесов и сельскохозяйственных культур»,— цитирует господина Ярошенко портал.
Как отмечает эксперт, палы сухой травы могут начаться уже в марте. Вместе с тем ситуация может измениться, если начало весны будет дождливым.