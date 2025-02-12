Ярославскую область может ждать засуха

В Ярославской области возможна засуха из-за сухой осени и бесснежной зимы. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на руководителя лесного отдела ассоциации по охране окружающей среды «Охрана природы», кандидата биологических наук Алексея Ярошенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Конечно, многое будет зависеть от количества осадков весной и летом, но риск катастрофической засухи очень высок. Если говорить о Ярославской области и вообще о Верхневолжье, то главными последствиями такой засухи могут стать катастрофические ландшафтные пожары (в том числе торфяные и лесные), неурожай, вспышки численности разнообразных вредителей и болезней лесов и сельскохозяйственных культур»,— цитирует господина Ярошенко портал.

Как отмечает эксперт, палы сухой травы могут начаться уже в марте. Вместе с тем ситуация может измениться, если начало весны будет дождливым.

Алла Чижова