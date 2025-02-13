Нижегородская полиция за год раскрыла 26 преступлений, связанных с нацпроектами

В Нижнем Новгороде за 2024 год органы внутренних дел раскрыли 26 преступлений, связанных с национальными проектами. При этом за предыдущий год этот показатель был равен нулю. Об этом говорится в отчете начальника городского УМВД Олега Соколова перед гордумой, имеющемся в распоряжении «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Количество выявленных экономических преступлений за год сократилось на 18,7% — до 1153. В том числе, количество тяжких и особо тяжких преступлений этой категории уменьшилось с 660 до 640.

Число преступлений в бюджетной сфере выросло в 2,1 раза — с 53 до 116. Раскрыто из них 39 против 26 в предыдущем году. Количество деяний против госвласти и в органах местного самоуправления при этом сократилось с 43 до 40.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», общее число преступлений в Нижнем Новгороде за 2024 год уменьшилось на 10,2%.

Ирина Швецова