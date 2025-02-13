Преступность в Нижнем Новгороде за год выросла только Автозаводском районе

Число преступлений в Нижнем Новгороде за 2024 год выросло только в одном районе из восьми. Об этом говорится в отчете начальника городского УМВД Олега Соколова перед гордумой, имеющемся в распоряжении «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В целом по итогам года уровень преступности снизился на 9,6% и составил 123,6 преступлений на 10 тысяч человек населения (в 2023 году – 136,7). Количество преступлений снизилось на 10,2% — с 16,59 тыс. до 14,9 тыс.

Рост произошел только в Автозаводском районе — на 1,1% (до 3172). Больше всего число преступлений снизилось в Канавинском районе — на 22,8% (до 1537).

В Московском районе число преступлений снизилось на 16,5% (до 1364), в Нижегородском — на 16% (до 1873), в Ленинском — на 12,5% (до 1741), в Сормовском — на 11,9% (до 1756), в Приокском — на 5,1% (до 1451), в Советском — на 3,7% (до 2003).

За 2023 год рост числа преступлений тоже был только в одном районе — Приокском (на 0,6%). В Автозаводском районе было снижение на 5%. Общее количество преступлений в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизилось на 10,1%.

В отчете начальника УМВД говорится также о снижении в 2024 году количества фактов причинения тяжкого вреда здоровью на 26,4% (до 89), средней тяжести (на 28,9% — до 118) и легкого вреда здоровью (на 32,1% — до 197). Угроз убийством стало меньше на 22,1% — 113.

Статистики по убийствам в абсолютных цифрах нет. Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области их количество выросло на 39,5% — до 173.

При этом отмечается, что раскрываемость убийств в городе выросла на 59,4% — с 32 до 51.

Ирина Швецова