Ограбившего два петербургских магазина рецидивиста задержали полицейские

Полиция 12 февраля задержала у дома 10 по Мурманскому шоссе в городе Волхове 31-летнего местного жителя, причастного к двум разбойным нападениям на магазины в Петербурге, сообщает ГУ МВД по городу и области.

История началась 3 февраля 2018 года, когда в одиннадцатом часу вечера в магазин на улице Зины Портновой ворвался неизвестный с пистолетом. Злоумышленник выстрел в стену и забрал восемь тысяч рублей из кассы.

Спустя неделю аналогичный инцидент случился в доме 11 по улице Рихарда Зорге, где из кассы магазина нападавший забрал 30 тыс. рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).

По горячим следам задержать нападавшего не получилось. Спустя семь лет в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли налетчика, сейчас он находится под стражей. Ранее он был неоднократно судим за разбой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что возле дома на Дачном проспекте сотрудники полиции остановили 26-летнего водителя, в багажнике которого обнаружили полкило метилэфедрон.

Андрей Маркелов