В Самарской области не успели сдать пять из 18 объектов в рамках проекта «Оздоровление Волги»

В Самарской области в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» не введены в эксплуатацию пять из 18 очистных сооружений. Об этом сегодня, 13 февраля, заявил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект реализовывался в регионе в 2019-2024 годах. Глава региона отметил, что два объекта «очень сложные», так как «подрядчик неправильно построил работу и вводил в заблуждение правительство Самарской области». Речь идет об очистных сооружениях в Новокуйбышевске и Сызрани. Подрядчиком выступало ООО «Газсервис». По данным губернатора, в декабре прошлого года правоохранители арестовали генерального директора компании.

По словам зампредседателя правительства региона Михаила Белоусова, по трем другим объектам — в Безенчуке, Жигулевске и Нефтегорском районе — стройка завершена, однако пока не получены разрешения на ввод в эксплуатацию. Объекты в Безенчуке и Нефтегорском районе получили замечания надзорных органов. Разрешение на ввод сооружения в Жигулевске должно быть получено завтра, 14 февраля.

Вчера заместитель председателя Правительства Дмитрий Патрушев провел заседание в рамках инцидента «Очистные сооружения». О проделанной работе доложили главы нескольких регионов, в том числе Вячеслав Федорищев. Вице-премьер поручил Минприроды и Минстрою сформировать рабочую группу для оперативного выезда на все недостроенные объекты в регионы.

Сабрина Самедова