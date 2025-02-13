В Сочи ликвидируют пожар в частном доме

В четверг, 13 февраля, в Сочи произошел пожар в одноэтажном частном доме, который сейчас ликвидируют специалисты МЧС. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 13:19 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании на улице Виноградная в Центральном районе курорта. По прибытии в 13:29 специалисты МЧС установили, что огонь охватил одноэтажный дом площадью 80 «квадратов».

Для тушения пожара задействуют 14 сотрудников МЧС России и три единицы техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Мария Удовик