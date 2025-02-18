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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 44 года президенту Российской федерации баскетбола Андрею Кириленко

Андрей Кириленко

Андрей Кириленко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Кириленко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко:

— Дорогой Андрей, ты — самый титулованный и известный баскетболист России, уже много лет возглавляешь Российскую федерацию баскетбола (РФБ), принимая много сложных и ответственных решений. В последние несколько лет весь российский спорт попадает в непростые ситуации, и хорошо, что РФБ совместно с Единой лигой ВТБ находят достойные выходы из них. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю дальнейших успехов в работе и скорейшего возвращения наших клубных и национальных команд в мировое баскетбольное сообщество! Здоровья тебе, твоей семье и близким людям! И когда все вышесказанное наступит, всем нам желаю побед!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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