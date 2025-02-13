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В коллекторе нашли тела двух бездомных

Следователи проверят обстоятельства гибели двух бездомных в Ростове. Их тела обнаружили в техническом коллекторе на ул. Тимошенко — сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области

Осмотр места происшествия и тел не показал признаков насильственной смерти. Предварительно, следователи считают, что причиной смерти стало отравление алкоголем. Назначена судмедэкспертиза.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в хуторе Крюково из-подо льда достали тело 73-летнего пенсионера. Он утонул во время рыбалки.

Дмитрий Ковалевский

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