В коллекторе нашли тела двух бездомных

Следователи проверят обстоятельства гибели двух бездомных в Ростове. Их тела обнаружили в техническом коллекторе на ул. Тимошенко — сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области

Осмотр места происшествия и тел не показал признаков насильственной смерти. Предварительно, следователи считают, что причиной смерти стало отравление алкоголем. Назначена судмедэкспертиза.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в хуторе Крюково из-подо льда достали тело 73-летнего пенсионера. Он утонул во время рыбалки.

Дмитрий Ковалевский