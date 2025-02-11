На Дону утонул 73-летний рыбак

В Ростовской области в х. Крюково Куйбышевского района на реке Тузлов утонул 73-летний рыбак. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, в месте пролома льда обнаружили вещи рыбака. Спасатели Таганрога извлекли тело погибшего из воды.

В ведомстве напомнили, что минимальная безопасная толщина льда — 10 см, также безопасный участок льда должен иметь либо голубой, либо зеленоватый оттенок. Тонкий лед чаще встречается в устьях рек, местах быстрого течения, ключей и сброса теплых вод, где есть растительность.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 9 февраля, на водоеме в х. Филипповский Чертковского района утонул 73-летний рыбак.

Снежана Стодольская