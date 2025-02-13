В Татарстане предложили создать Средне-Волжское бассейновое водное управление (БВУ), которое станет единым центром управления Волжско-Камским каскадом (ВКК). Об этом на научно-практической конференции в министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана сообщил глава ведомства Александр Шадриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане предложили централизовать управление волжскими водохранилищами

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ В Татарстане предложили централизовать управление волжскими водохранилищами

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Создание подобного центра позволит комплексно подойти к проблемам регулирования ВКК, а также оптимизировать расходы на содержание БВУ. Кроме того, необходима разработка единой программы развития ВКК.

Господин Шадриков считает, что необходимо учитывать интересы всех участников каскада — это позволит принимать взвешенные решения, которые учтут потребности и проблемы всех отраслей экономики и субъектов Поволжья.

Татарстан готов оказать необходимую материально-техническую поддержку для организации работы будущего единого центра управления ВКК.

Заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Дмитрий Трусов во время конференции сообщил, что за 30 лет численность осетровых рыб в Волжско-Камском каскаде снизилась в 10 раз. До 90-х годов на Волге количество мест для нереста осетровых насчитывалось более 1,2 млн, в которых производилось 900 млн личинок.

Для восстановления осетра нужно более 20 лет, белуги — 50 лет. Восстановление популяции искусственным способом невозможно.

В апреле 2017 года сообщалось, что на участке Волги в районе казанского поселка Займище был зафиксирован массовый мор рыбы.

В декабре 2023 года во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным глава государства сообщил, что правительство знает о проблеме обмеления Волги и «работает над этим».

Тогда Путин сказал, что в этой проблеме присутствует конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях Волги.

«Энергетики хотят сдержать высокий уровень для того, чтобы объем электроэнергии с Волжского каскада, с электростанции был достаточным, чтобы обеспечить интересы промышленности и комбыта. А другие водопользователи в низовьях хотят, чтобы река была более полноводной. Моряки, судовладельцы хотят, чтобы фарватер был обеспечен и чтобы он был поглубже», — сказал президент.

С мая 2024 года Росгидромет закрыл доступ к оперативным данным с гидропостов на Волге.

Артём Дергунов