Росгидромет закрыл доступ к оперативным данным с гидропостов на Волге

С мая 2024 года Росгидромет закрыл общий доступ к оперативным данным по уровням и притокам воды с гидропостов Волжско-Камского каскада. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Минэкологии Татарстана обратилось к Росгидромету, чтобы открыть доступ к оперативным данным с гидропостов Волжско-Камского каскада. В федеральной службе предложили приобретать данные на платной основе.

«Мы ни раз выходили с инициативой, чтобы нам его открыли. Обращались в Росгидромет по данному вопросу, предлагают закупать данные на платной основе. Я не понимаю позицию Росгидромета. Эти данные должны быть общедоступными», — заявил Александр Шадриков.

Глава Минэкологии Татарстана также рассказал, что в республике используют программный комплекс «Гидрокаскад», чтобы прогнозировать изменения уровней водохранилищ.

Диана Соловьёва