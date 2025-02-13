«Вечный такт»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о торгах, главным лотом которых станут часы Perptuelle Tact, изготовленные для короля Великобритании Георга IV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s

Sotheby's объявил, что весной проведет крупнейший за последние 30 лет аукцион часов Breguet, посвященный 250-летию бренда. Сокуратором стал Эммануэль Бреге — вице-президент, глава отдела наследия бренда и потомок Абрахама-Луи Бреге. Торги пройдут в рамках выставки Sotheby's Luxury Sales в Женеве.

Абрахам-Луи Бреге известен как «отец современного часового дела» и «часовщик королей и король часовщиков», он не просто изобретатель турбийона и других усложнений, но гений продаж, сумевший привлечь к бренду клиентов из числа самых влиятельных современников. Среди его самых известных покровителей была королева Мария-Антуанетта, которая заказала у него несколько часов.

Один из главных лотов аукциона — часы Perptuelle Tact, оснащенные функцией даты и индикатором запаса хода, выполненные в 1827 году. Эти часы были изготовлены для короля Великобритании Георга IV. Еще один лот- Breguet montre tact с открытым циферблатом, календарем и лунными фазами. Кроме того, на торгах будет модель pendulette с будильником, вечным календарем и репетиром, а также часы с турбийоном из двухцветного золота.