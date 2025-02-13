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Коммерсантъ FM
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Маск назвал условие, при котором готов отказаться от покупки OpenAI

Илон Маск готов отозвать свое предложение о покупке головной структуры OpenAI, если руководство компании откажется от идеи стать коммерческой организацией, сообщает The Wall Street Journal.

Илон Маск

Илон Маск

Фото: AP

Илон Маск

Фото: AP

11 февраля господин Маск заявил, что сделал официальное предложение руководству OpenAI о покупке компании за $97,4 млрд. «Если правление OpenAI будет готово сохранить миссию благотворительной организации и согласится снять гриф "продается" со своих активов, приостановив их конвертацию, господин Маск отзовет заявку»,— говорится в заявлении адвокатов Илона Маска.

OpenAI создавалась в 2015 году как некоммерческая организация, а одним из основателей был Илон Маск. В 2019 году была создана коммерческая компания OpenAI LP, которая подчинялась некоммерческой организации.

Однако после запуска ChatGPT в 2022 году деятельность компании становилась все более коммерческой. В августе 2024 года Илон Маск подал в суд на руководство OpenAI и лично гендиректора Сэма Альтмана, обвинив их в том, что они предали и «исказили» цели и задачи, которые ставились при создании проекта. А позднее стало известно, что компания планирует провести реструктуризацию, после которой контроль за деятельностью OpenAI перейдет к коммерческой структуре.

В компании пока никак не комментируют заявления Илона Маска. Сэм Альтман отреагировал на предложение господина Маска в соцсети X: «Нет, спасибо, но мы готовы купить Twitter за $9,74 млрд, если вы хотите».

Кирилл Сарханянц

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