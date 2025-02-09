Пожар возле КПО «Волхонка» в Петербурге тушат по повышенному номеру сложности

Крупный пожар в нежилом производственном здании произошел вечером 9 февраля в Красносельском районе Петербурга. Его тушат по повышенному номеру сложности.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сигнал о возгорании на Волхонском шоссе, д. 116Х поступил на пульт дежурного в 20:03. По данному адресу вблизи комплекса по переработке отходов (КПО) «Волхонка» располагаются помещения, арендованные частными компаниями.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что горение происходит в одноэтажном производственном здании размером 50х150 метров. В пресс-службе МЧС «Ъ-СПб» уточнили, что горит территория, занимаемая ООО «ПКФ Квадро Полимер». Площадь пожара составляет 60 кв. м.

В 20:32 ему был присвоен дополнительный номер 1БИС. В 21:12 был дан отказ дополнительному номеру 1БИС, работа ведется по номеру 1, открытое горение ликвидировано, уточнили позднее в ведомстве спасателей.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено 24 сотрудника и пять единиц техники. Подробности произошедшего выясняются.

Андрей Цедрик