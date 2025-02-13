За время «гаражной амнистии» в Воронежской области узаконили 1105 объектов

1898 земельных участков общей площадью 96,8 тыс. кв. м и 1105 гаражей было зарегистрировано в Воронежской области за время реализации закона о «гаражной амнистии». Такие данные приводят в пресс-службе регионального управления Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Работа проводится с сентября 2021 года, когда вступил в силу соответствующий федеральный закон для регулирования приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки под ними. Он распространяется на объекты, которые были построены до 30 декабря 2004 года, то есть до того, как в силу вступил Градостроительный кодекс РФ. «Чтобы подпасть под “гаражную амнистию”, гараж должен быть капитальным строением, иметь фундамент и прочную связь с землей»,— пояснила глава управления Елена Перегудова. Если документов о праве собственности на гаражи нет, администрация города имеет право инициировать их снос.

Мария Старикова