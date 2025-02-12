Из-за пожара в квартире на Гаврской эвакуировали 16 человек

Пожар произошел в двухкомнатной квартире по адресу «Гаврская, 13». Из опасной зоны были эвакуированы 16 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 17:00. Огонь охватил 10 «квадратов» площади квартиры.

В 17:37 пожар удалось потушить силами 15 спасателей и трех машин МЧС. Сведения о пострадавших не поступали, подчеркнули в спасательном ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что квартирный пожар на улице Пионерстроя отправил мужчину в больницу.

Дарья Астанина