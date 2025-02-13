Посол РФ в Кишиневе отверг обвинения в нарушении воздушного пространства

Посол России в Кишиневе Олег Озеров отверг обвинения Кишинева в нарушении воздушного пространства республики беспилотниками, запущенными якобы с российской стороны. Ранее он был вызвал в МИД Молдавии, где ему намеревались выразить «решительный протест» в связи с инцидентом с падением двух БПЛА на территории Молдавии в ночь на сегодня, 13 февраля.

«Я бы предостерег власти Молдавии и прессу от скоропалительных выводов. Ждем результатов расследования»,— сказал господин Озеров по итогам визита в МИД республики (цитата по ТАСС). По его словам, без дополнительного расследования нельзя достоверно сказать, кому принадлежат БПЛА. «В этой ситуации надо разбираться»,— добавил он, отметив при этом, что «случайные инциденты, конечно, имеют место».

Дипломат также подчеркнул, что у Москвы нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с республикой.

Сегодня, 13 февраля, МИД Молдавии сообщил о срочном вызове посла России в Кишиневе «для получения официальных разъяснений и выражения решительного протеста». Причиной для вызова дипломата послужили сообщения полиции Молдавии о нарушении воздушного пространства республики беспилотниками, запущенными, по утверждению Кишинева, с российской стороны в ночь на сегодня, 13 февраля.

По информации полиции Молдавии, в ночь на сегодня, 13 февраля, территорию республики пересекли несколько беспилотников, два из которых упали и взорвались в безлюдных районах: один — вблизи города Чумай Тараклийского района, другой — в поле недалеко от городов Чадыр-Лунга и Валя Пержей.

Анастасия Домбицкая