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обновлено 13:46

Юрий Слюсарь отреагировал на жалобы ростовчан об отсутствии тепла

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отреагировал в своем Telegram-канале на жалобы от жителей региона об отсутствии теплоснабжения. По его словам, больше всего сообщений приходится на ростовчан.

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области

«Вижу сообщения жителей об авариях на теплосетях и отсутствии отопления в ряде городов и районов области. С начала недели зафиксировано более 800 жалоб. Самая сложная ситуация в Ростове», — отметил Юрий Слюсарь.

В настоящее время в донской столице завершен ремонт теплосетей на ул. Добровольского, ул. Толмачева, ул. 13-й линии и по пер. Университетский. Теплом обеспечены около 400 домов. Коммунальные службы продолжают устранять последствия аварий.

Юрий Слюсарь поручил своему заместителю по вопросам строительства и ЖКХ Владимиру Ревенко совместно с и.о. главы администрации Ростова Александром Скрябиным разобраться в ситуации и проконтролировать сроки устранения аварий на теплосетях. Кроме того, он потребовал найти решения, которые позволят решить проблему комплексно.

«Как писал Ъ-Ростов», ранее в донской столице произошли несколько коммунальных аварий на теплотрассе в Ворошиловском, Пролетарском и Кировском районе города. В результате без тепла остались 350 многоквартирных домов.

Анастасия Казуков

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