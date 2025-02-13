В 2024 году в мире погибло рекордное количество журналистов

В прошлом году в мире погибло по меньшей мере 124 журналиста и работника СМИ. Такие данные опубликовал Комитет по защите журналистов (CPJ). Он отметил, что это рекордное число погибших за один год журналистов,— прошлый максимум был в 2013 году, когда в мире убили 113 журналистов. В сравнении с 2023 годом в прошлом году погибло почти в полтора раза больше — в 2023-м убили 84 журналиста.

Больше всего журналистов — 85 — погибло в ходе палестино-израильского конфликта. Кроме того, по шесть журналистов погибло в Судане и Пакистане, пять — в Мексике, четыре — в Сирии, по три — в Ливане, Ираке и Мьянме. Во многих странах, по данным CPJ, погибло по одному журналисту или работнику СМИ, в том числе на Украине и в России.

Яна Рождественская