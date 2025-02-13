Нижний Новгород поможет с благоустройством парка в Сухуме

Нижний Новгород поможет с благоустройством центрального парка Нового района в Сухуме. Об этом сообщили в нижегородской мэрии по итогам рабочего визита главы города Юрия Шалабаева в столицу Абхазии.

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Нижегородская сторона решила подключить своих специалистов к разработке дизайн-проекта реконструкции парка и последующего благоустройства, включая проект по переносу различных проводов под землю «Чистое небо».

Также мэрия Нижнего Новгорода намерена оснастить школы Сухума VR-оборудованием. В школе №2 имени Пушкина Юрий Шалабаев вместе с учениками принял участие в квизе, посвященном истории Нижнего Новгорода, с использованием такого оборудования.

Помимо этого, руководители городов обсудили вопрос гуманного контроля численности бездомных животных. Нижний Новгород поможет Сухуму реализовать программу, по которой сам работает несколько лет — субсидирование приюта, занимающегося отловом безнадзорных животных, их вакцинацией, стерилизацией и чипированием.

Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Алхас Лагвилава подчеркнул, что Нижний Новгород вносит огромный вклад в развитие и процветание абхазской столицы.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», власти Нижнего Новгорода и Сухума обсудили запуск прямого авиарейса между городами. Всего в дорожной карте сотрудничества на 2025 года — около 60 мероприятий.

Галина Шамберина