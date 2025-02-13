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Два кафе в Тюмени готовили блюда из мяса неизвестного происхождения

В Тюмени Россельхознадзор выявил нарушения у двух кафе, в которых готовили блюда из мяса неизвестного происхождения, без документов на сырье, сообщили в ведомстве по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В период с 1 по 10 февраля специалисты проверяли соблюдение обязательных требований при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» и выяснили, что «Кафе узбекской кухни» (ИП Хасанов Д.У.) и «Старый город» (ИП Буторина Л.А.) не имеют документов на мясо животных — из-за отсутствия документов невозможно установить происхождение и безопасность используемого сырья для готовки.

Предпринимателям выданы предостережения о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства и техрегламентов. Информация направлена в региональный Роспотребнадзор для принятия мер.

В январе в ходе проверок Россельхознадзором в Тюмени выявлены нарушения на нескольких точках быстрого питания, где готовили блюда без ветеринарных документов на мясо — в чайхане «Туркестан-3», кафе «Sultan Шаурма» и «Шашлык-Мастер».

Ирина Пичурина

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