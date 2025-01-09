Три тюменских кафе готовили блюда из мяса без документов на него

В ходе проверок Россельхознадзором в Тюмени выявлены нарушения на нескольких точках быстрого питания, где готовили блюда без ветеринарных документов на мясо, сообщили в управлении ведомства по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Так, сопроводительные документы на мясо в системе «Меркурий» не были оформлены в чайхане «Туркестан-3» (ул. Линейная), кафе «Sultan Шаурма» (ул. Новоселов) и кафе «Шашлык-Мастер» (ул. Монтажников). Всем нарушителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований.

Ранее в Тюмени четыре кафе продолжали готовить блюда из опасного мяса после предупреждения Россельхознадзора в течение полугода. Специалисты проводили проверки в начале 2024 года, а осенью было установлено, что документы от этих заведений в системе все еще отсутствуют.

Ирина Пичурина