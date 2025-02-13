В Татарстане самая большая площадь водных поверхностей среди регионов ПФО

Республика Татарстан занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по общей площади водной поверхности. Она составляет 4,4 тыс. кв. км., или 6,4% от всей территории республики. Об этом стало известно в ходе научно-практической конференции в министерстве экологии Татарстана.

В границах Татарстана расположено 36 384 водных объектов.

Крупнейшими водоемами являются Куйбышевское водохранилище на Волге (площадь 6450 кв. км.) и Нижнекамское водохранилище на Каме (площадь 1080 кв. км.), входящие в состав Волжско-Камского каскада водохранилищ.

Артём Дергунов