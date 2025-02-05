Электричка Выборг — Петербург насмерть сбила 35-летнюю женщину

Электричка из Выборга в Петербург насмерть сбила женщину на ж/д перегоне 6 км 7-го пикета Шувалово — Ланская. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть около трех часов дня 4 февраля. По данным транспортной полиции, женщина шла в наушниках по ж/д перегону. В этот момент по путям ехала электричка.

«Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако предотвратить наезд не удалось, ее задело по касательной. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что погибшей 35 лет, она проживала в Петербурге. Транспортная полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 31 января на железнодорожной станции Парголово электричка сообщением Выборг – Петербург сбила 95-летнего пенсионера.

Дарья Астанина