В Ульяновской области арестованы организаторы и участники ОПГ «Центр-КамАЗ»

Суд в Ульяновской области заключил под стражу предполагаемых членов ОПГ «Центр-КамАЗ». Им инкриминируется создание и участие в экстремистской организации (ч.ч.1 и 2 ст.282.2 УК РФ). Мера пресечения избрана в отношении 22 человек в четверг, 13 февраля. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Силовики задержали участников группировки на этой неделе. Установлено, что группировка действовала на территории Железнодорожного района Ульяновска.

По версии следствия, участники группировки пропагандировали «криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений». Кроме того, они поддерживали ненависть и агрессию к силовикам, а несогласных с идеологией подвергали притеснениям, насилию и дискриминации. Речь идет об идеологии организации «АУЕ», которая с 2020 года запрещена в России решением Верховного Суда РФ.

Следствие продолжает сбор доказательств по делу. Устанавливаются другие предполагаемые преступники.

Георгий Портнов