В Ульяновской области задержаны 22 участника запрещенной в РФ ОПГ «Центр-КамАЗ»

Силовики задержали в Ульяновской области предполагаемых организаторов и участников группировки «Центр-КамАЗ», с 2020 года запрещенной решением Верховного Суда РФ. В отношении них возбуждено уголовное дело о создании и участии в экстремистской организации (ч.ч.1 и 2 ст.282.2 УК РФ). Всего задержано 22 человека. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Следствие готовится обратиться с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения»,— говорится в сообщении.

Силовики установили, что указанная ОПГ, которая является ячейкой экстремистской организации, действовала на территории Железнодорожного района города. По версии следствия, участники группировки пропагандировали «криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений».

Также они выступали за ненависть и агрессию к сотрудникам силовых структур. Несогласных с идеологией группировки подвергали притеснениям, насилию и дискриминации. Расследование продолжается.

Георгий Портнов