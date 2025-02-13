Букмекеры считают УНИКС фаворитом матча с «Зенитом» 13 февраля

Крупные букмекерские компании считают, что казанский баскетбольный клуб УНИКС одержит победу в предстоящем матче с «Зенитом».

Коэффициент на победу УНИКСа составляет 2.20. Вероятность победы «Зенита» эксперты оценивают на 1.68.

Встреча пройдет 13 февраля в Санкт-Петербурге в 20:00.

С 4 декабря 2024 года игроки УНИКСа не проиграли еще ни одной игры. 2 февраля казанская команда победила в матче с «Пари Нижний Новгород». А 9 февраля казанский клуб одержал 16-ю победу подряд в игре с «Автодором».

Дарья Сайфиева